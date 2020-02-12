РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 12 фев. Жители подмосковных Котельников смогут устроиться переписчиками на Всероссийской переписи населения в октябре, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В администрации города Котельники продолжается работа по подготовке к переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года. Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России. Желающие стать переписчиком в городе Котельники могут уже сейчас обращаться за информацией по телефону: 8(498)742-20-50», – говорится в сообщении.

К переписчикам есть определенные требования. Они должны не иметь судимости и успешно пройти обучение на переписчика. Работать может и официально зарегистрированный на бирже вакансий безработный, на время переписи за ним сохранится пособие по безработице.

Город делится на кварталы и участки, определяется количество переписного персонала и стационарных участков, а также возможность их размещения. На данные участки при желании может прийти человек, чтобы поучаствовать в переписи населения, если по какой-либо причине не имеет возможности заполнить электронную анкету на портале госуслуг или же не может пустить переписчика в свой дом.

Также впервые задействуют и офисы МФЦ, там станет доступна услуга самостоятельного заполнения электронного переписного листа через портал госуслуг.