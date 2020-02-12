РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 12 фев. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных поручил ответственным службам разобраться с ситуацией увеличенных платежек за ЖКХ, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Многим жителям городского округа Домодедово пришли платежки за ЖКХ с увеличенной стоимостью. Глава округа Александр Двойных поручил ответственным службам разобраться с ситуацией и дать разъяснения жителям», – говорится в сообщении.

Информацию можно уточнить по телефону для справок: 8(496)792-43-16.