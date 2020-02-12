РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий назвал Россискую таможенную академию округа одним из ведущих учебных учреждений страны, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне Ружицкий встретился со студентами Российской таможенной академии и обсудил с ними основные тезисы ежегодного обращения губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям.

«Российская таможенная академия – один из ведущих вузов страны, его студенты по праву считаются гордостью Московской области и городского округа Люберцы. Это думающие, уверенные, прогрессивные молодые люди, со своим взглядом на происходящие перемены в регионе», – сказал Ружицкий.

В ходе встречи студенты попросили его рассказать подробнее о темах, затронутых в обращении губернатора. Они задали вопросы о том, на какую помощь могут рассчитывать молодые семьи в приобретении жилья. Также их интересовала работа общественного транспорта в Люберцах, строительство социальных объектов, реконструкция Октябрьского проспекта.

В 2018 году академия отметила свое 25-летие. В числе ее основных структурных подразделений, которые обеспечивают подготовку, переподготовку и повышение квалификации – факультет таможенного дела, экономический и юридический факультеты, переподготовки и повышения квалификации, институт правоохранительной деятельности.