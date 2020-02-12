РИАМО – 12 фев. Стали известны продукты, которые способны восстановить слизистую оболочку кишечника и улучить общее состояние здоровья, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Состояние кишечной флоры оказывает влияние на всю иммунную систему. Около 70–80% всех клеток, которые продуцируют антитела, находятся в слизистой оболочке кишечника. Кишечные бактерии расщепляют клетчатку и вырабатывают необходимые организму витамины», — говорится в сообщении.

Немецкий журнал Fit for fun указывает, что мята перечная, жирная рыба, лимоны, малина и кокосовые продукты помогают в восстановлении кишечника.

Мята – хорошее средство для снятия симптомов синдрома раздраженного кишечника, а ментол, который в ней содержится, уменьшает боль, вздутие живота. Ж ирная рыба является источником омега-3 и витамина D, которые также положительно сказываются на работе кишечника. В лимонах содержится витамин С, который подавляют воспаление и укрепляют иммунную систему, поддерживает здоровый бактериальный баланс.

Клетчатка, которой полна малина, необходима для здоровья кишечника, регулярное употребления этой ягоды способно предотвратить многие заболевания, а также уменьшить системное воспаление. А кокосовые продукты, включая масло, молоко и йогурты, являются противомикробным, противогрибковым и противовирусным средством.