РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. В подмосковном Королеве иномарка въехала в забор, сообщила «РИАМО в Королеве» жительница города.

ДТП произошло в ночь на среду на улице Горького в микрорайоне Первомайский.

«Я увидела все из окна. Белая иномарка ехала по встречной полосе и въехала в забор. Одна из проезжающих мимо машин остановилась и водитель тросом вытащил машину. Я слышала, что женщина за рулем сильно ругалась, нецензурно выражалась, явно была не в себе, возможно, пьяна», – сказала собеседница агентства.

По словам жительницы, после того, как машину вытащили, она поехала дальше с пристегнутым тросом. В полицию о происшествии не сообщали.