РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. В подмосковном Красногорске ищут 31-летнего Ивана Матусеева, местонахождение которого неизвестно с 25 декабря 2019 года, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Матусеев Иван Вячеславович, 31 год, Москва, МО, Красногорск, Саратов. С 25 декабря 2019 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение. Волосы русые, коротко стриженые. Глаза серо-зеленые.

Информацию о местонахождении Ивана Матусеева можно сообщить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по телефону: 8(800)700-54-52 или на единый номер спасения «112».