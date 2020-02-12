РИАМО – 12 фев. В ходе заседания Чертановского суда Москвы обвиняемый экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой, передает РИА Новости.

«Подсудимого обвиняли в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова», - отмечается в материале.

Медики констатировали смерть Свиридова. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Свиридов покончил с собой после оглашения назначенного наказания – его приговорили к 3 годам в колонии строго режима.

Как отметила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, будет установлено, как подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, пронес в суд оружие.

Бывший замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье>>