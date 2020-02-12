РИАМО - 12 фев. Региональные планы привлечения инвестиций планируют объединить в единую программу по Центральному федеральному округу, сообщил полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев.

В совете при полпреде президента РФ в ЦФО на тему «Об организации работы по увеличению объема инвестиций в основной капитал в соответствии с указом президента РФ от 25 апреля 2019 года №193» приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, главы других регионов, представители федеральных ведомств.

«Мы будем говорить об организации работы по привлечению инвестиций в основной капитал. <...> Работа по подготовке региональных планов по привлечению инвестиций в нашем округе была начата заблаговременно. Наш подход к формированию планов <...> был признан лучшей практикой и рекомендован другим округам страны», - сказал Щеголев, открывая заседание.

Он отметил, что цель заключается в том, чтобы из 18 региональных планов сделать сводный план привлечения инвестиций в ЦФО, это позволит перейти на новый качественный план взаимодействия с инвесторами и федеральными ведомствами.

Щеголев уточнил, что это позволит сформировать более привлекательные предложения для инвесторов, предложить более подходящие площадки, а также исключить ситуации, когда правильные инициативы тонут в документообороте. Гораздо правильнее собрать все воедино и согласовать позиции регионов и федерального центра.

«Не только указ прошлого года, но и послание президента Федеральному Собранию в этом году посвящены задаче привлечения инвестиций - задаче обеспечить темпы роста не менее чем на 5% в год. <...> Для уровня субъектов РФ показатель составляет 27% от ВРП. Для многих регионов это высокая планка, и для ее достижения текущего портфеля инвестпроектов недостаточно, важно, чтобы работа носила целевой характер», - подчеркнул Щеголев.

По его словам, с этой работой связаны как минимум пять ключевых показателей эффективности высших должностных лиц.