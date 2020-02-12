РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Власти Подольска объяснили жителям многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, почему там убрали мусорные баки и куда теперь им выносить мусор, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу, что возле дома №13 на Октябрьском проспекте убрали мусорные баки. Она отметила, что возле других домов мусорные баки остались и предположила, что жители теперь будут кидать мусор под окна. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу установки контейнерной площадки на дворовой территории.

«Управляющая организация МУП «ДЕЗ» направила письмо в адрес регионального оператора ООО «МСК-НТ» с просьбой снять мусорные контейнеры от подъездов многоквартирного дома №13 на Октябрьском проспекте. Мусоропроводы в подъездах этого дома заварили 17 октября 2019 года, поэтому выкатные площадки для сбора ТКО при выходе из мусоросборочной камеры (мусорные контейнеры) утратили свою необходимость. Определено новое место складирования мусора – мусоросборочная площадка у дома №15 на Октябрьском проспекте», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он отметил, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, 13, в результате проведенного в очно-заочной форме общего собрания приняли решение о консервации (заваривании) крышек загрузочного клапана мусоропровода на этажах. Теперь у них снизилась ежемесячная плата за коммунальную услугу и размещение новой контейнерной площадки.

По его словам, обустройство контейнерных площадок проводят органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий.

Для защиты интересов собственников многоквартирных домов Московской области в регионе создана некоммерческая организация «Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области», где жильцы многоквартирных домов могут получить содействие в решении вопросов, в том числе связанных с организацией благоустройства дворовой территории. Официальный сайт ассоциации: https://upravdommo.ru.