РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Управляющей компании Подольска сделали замечание за отсутствие информационных стендов в четырех домах микрорайона Львовский, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В микрорайоне Львовский в соответствии с планом работ на 2020 год продолжается мониторинг деятельности жилищно-коммунального комплекса и оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям. Так, с 28 января по 11 февраля сотрудниками теротдела было осмотрено содержание общедомового имущества домов №№22/14, 20/33, 18 по улице Горького и дома №32 по улице Советской.

«По результатам мониторинга было установлено, что в домах по двум улицам общее имущество содержится удовлетворительно – входные двери, запорные устройства, домофоны, доводчики находятся в исправном состоянии. В адрес УК были сделаны замечания за отсутствие информационных стендов во всех домах. Также в жилом доме №22/14 по улице Горького в четвертом подъезде требуется привести в нормативное состояние входную группу, а в доме №20/33 не размещен график уборки и отсутствует табличка с нумерацией квартир у входной группы третьего подъезда», – говорится в сообщении.

Управляющей компании указали на устранение выявленных недостатков и недопущение подобных нарушений. Данные дома находятся в управлении ООО «Комтех».