РИАМО - 12 фев. Если пассажир Московской канатной дороги в День всех влюбленных решит сделать предложение руки и сердца своей второй половинке и получит отказ, то ему вернут деньги за билет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы канатной дороги.

Кроме того, канатная дорога предоставит скидку в честь праздника всем пассажирам.

«Скидка 14% предоставляется на проезд на канатной дороге абсолютно для всех влюбленных: в свою жену, маму, жизнь. Поэтому 14 февраля она действует для всех в течение дня на все виды кабин Московской канатной дороги», — сказал собеседник агентства.

Московская канатная дорога, расположенная на территории Воробьевых гор и «Лужников», открылась 26 ноября 2018 года.