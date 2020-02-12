РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. Работники социальных учреждений городского округа Мытищи обсудили выплаты одиноким пенсионерам, ветеранам ВОВ, а также увеличение размера маткапитала, они обещали, что все поставленные перед ними задачи будут реализованы, сообщается на сайте администрации горокруга.

Работники соцучреждений городского округа 10 февраля обсудили меры помощи населению, о которых говорилось в послании губернатора Подмосковья. В частности, говорили о выплатах ветеранам ко Дню Победы, выплатах одиноко проживающим пенсионерам, о поддержке семей и рождаемости, увеличении размера материнского капитала.

«Будем реализовывать на территории округа то, что отмечено в послании вместе с нашими учреждениями социального обслуживания», – сказала начальник управления по социальной политике окружной администрации Наталья Тер-Григорьян.

Она также отметила важность участия пожилых людей в активной жизни горокруга.

«Чуткая власть – это главный тезис послания. В нашей работе самое главное, чтобы каждый человек пожилого возраста чувствовал заботу и поддержку со стороны органов власти. Поэтому очень важно это обсуждать с работниками социальной сферы, которые непосредственно общаются с людьми. Люди серебряного возраста, которые деятельно принимают участие в проекте губернатора «Активное долголетие», очень рады, что со стороны государства им оказывается такое внимание. Очень важно, что пожилые люди вовлечены в активную деятельность», – отметила Тер-Григорьян.