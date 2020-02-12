РИАМО - 12 фев. Кварталы по программе реновации строятся с учетом климатических изменений, это нужно, чтобы климатические изменения не влияли на жителей, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Программа реновации стартовала в августе 2017 года. В нее были включены 5173 жилых дома во всех административных округах столицы. Заселение первого дома по программе началось в феврале 2018 года. В квартиры с отделкой комфорткласса переедут более 1 миллиона москвичей.

«Сейчас при планировании новых кварталов реновации учитывается и климатическая составляющая. <...> Районы проектируются в том числе по такому принципу, что эти климатические изменения, которые в последнее время мы с вами наблюдали, они не влияли на жителей и на жилую застройку», - сказал Кульбачевский.

Ранее Кульбачевский рассказал, что качество воздуха в жилых районах Москвы улучшилось в два раза за последние 10 лет. К 2030 году объем вредных веществ в воздухе столицы планируют снизить на 30%.