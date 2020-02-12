РИАМО - 12 фев. В преддверии празднования Дня защитника Отечества специалисты «Мосгаза» проведут торжественную профилактику газогорелочного устройства Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, мероприятие состоится 19 февраля, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Ежемесячно и дополнительно перед такими государственными праздниками, как День защитника Отечества и День Победы, московские газовики проводят обязательную предпраздничную профилактику газогорелочного устройства, благодаря чему поддерживается постоянное горение пламени», - говорится в сообщении.

К профилактическим работам привлекут лучших специалистов-газовиков. Они приподнимут и отнесут в сторону звезду мемориального комплекса, затем проверят работоспособность каждого из трех запальников горелки и в случае необходимости заменят платиновую спираль. На время работ пламя Вечного огня перенесут на временную горелку, а затем вернут на звезду мемориала.

Восьмого мая исполнится 53 года со дня зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля. С самого первого зажжения обслуживанием горелки Вечного огня занимается «Мосгаз».