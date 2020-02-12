РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Красногорска проверили, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, связанного с нарушением правил перевозки детей, в рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Маленький пассажир – большая ответственность», на территории горокруга Красногорск прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозка пассажиров», – сказал замначальника ОГИБДД Сергей Милованов.

Он также добавил, что в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции провели массовую проверку водителей для выявления и пресечения фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств.

«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции беседовали с участниками дорожного движения, разъясняя эффективность автокресел и ремней безопасности в случае ДТП, напоминали о снижении скорости при проезде мест массового нахождения людей. Водителям вручались тематические листовки, а юным пассажирам – световозвращающие браслеты», – сказал Милованов.

По его словам, в рамках мероприятия нарушений по теме рейда не выявлено.

«Использование автокресла является обязательным, поскольку это предписано правилами дорожного движения. Но прежде всего – это проявление любви и заботы к ребенку», – заключил Милованов.