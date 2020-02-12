РИАМО - 12 фев. Восьмиэтажный гостиничный комплекс площадью 33 тысячи квадратных метров планируют построить на Ленинском проспекте на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, здание по адресу: Ленинский проспект, владение 90/2 будет выделяться контрастным и геометричным фасадом. Центральный фасад имеет нарастающую от этажа к этажу консоль с панорамным остеклением, что придает воздушность и легкость всей конструкции.

«На первых двух этажах расположатся фитнес-центр, конференц-залы, ресторан и другие объекты, в здании предусмотрен подземный паркинг. Общая площадь здания составит 33 тысячи квадратных метров», – сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что в комплексе для комфортного проживания постояльцев предусмотрены фитнес-центр со спа-зоной, трансформируемые банкетные и конференц-залы, лобби-бар. Также на последнем этаже откроют ресторан авторской кухни с панорамным видом.

Потребность в гостиницах в столице неуклонно растет – только за новогодние праздники Москву посетили более 5 миллионов туристов.

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