РИАМО - 12 фев. К 2030 году объем вредных веществ в воздухе столицы планируется снизить на 30%, будут реконструированы предприятия, которые могут оказывать негативное воздействие на воздух, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

«Мы четко понимаем, что надо делать, и в своих целях до 2030 года мы ставим снижение в атмосферном воздухе количества вредных веществ на 30%», - сказал Кульбачевский.

Он рассказал, что, прежде всего, к 2030 году будет произведена реконструкция предприятий, которые могут оказывать негативное воздействие на воздух.

Ранее Кульбачевский рассказал, что качество воздуха в жилых районах столицы улучшилось в два раза за 10 лет.