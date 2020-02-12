РИАМО - 12 фев. Названы самые красивые места для романтических фотосессий в преддверии Дня святого Валентина в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Когда влюбленные делают что-то вместе, в их кровь поступает окситоцин – гормон доверия и нежности. Почему бы не устроить совместную фотосессию? В Московской области множество потрясающих мест: усадьбы XIX века, готические и барочные церкви, древнерусские кремли», — говорится в сообщении.

В список попал музей-усадьба «Архангельское» в Красногорске. История усадьбы началась еще в 16 веке, когда там появилось село Упалозы сначала с деревянным, а потом каменным храмом Архангела Михаила. Сегодня это единственный в Подмосковье цельный архитектурно-парковый ансамбль, сохранивший все основные элементы застройки и внутреннего убранства. А из-за парка на территории усадьбы ее прозвали «Подмосковный Версаль».

Также стоит посетить Егорьевский историко-художественный музей. Он появился в 1911 году, его основал текстильный фабрикант и меценат Михаил Бардыгин. Музей находится в сердце Егорьевска, на бывшей Соборной площади, в памятнике архитектуры XIX века – особняке купцов Никитиных.

В собрании Егорьевского музея представлены лучшие образцы российской промышленности и дизайна четырех столетий (XVII-XX века). Это фарфор, металл, стекло, шитье, а также резная кость и дерево. Коллекция наполнена сокровищами, диковинами и редкостями.

Коломенский кремль тоже является уникальным местом, его территория не четко очерчена крепостными стенами, она гармонично сливается с жилым районом. Рядом есть парковка, где удобно оставить машину. Здесь есть невысокие дома, сувенирные магазины, кафе, музеи, а рядом - древние башни и величественные церкви. У Грановитой башни по субботам проходит шоу «Ратоборцы».

Музей «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева» - образц среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Там жила и семья поэта Ф.И. Тютчева. Его семейные реликвии и рукописи были перевезены после его смерти в усадьбу. Также здесь есть прекрасный, ухоженный парк.

Серпуховский историко-художественный музей занимает видное место среди региональных музеев России. В коллекции музея есть много первоклассных и уникальных экспонатов. Он располагается в особняке XIX века, построенном по проекту известного архитектора Р.И. Клейна и принадлежавшем серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым. Искусствоведы называют это место «Малой Третьяковской галереей».

Зарайский Кремль — самый маленький и единственный полностью сохранившийся боевой кремль на территории Московской области. Архитектурный ансамбль включает в себя собор Усекновения главы Иоанна Предтечи с иконой Николая Чудотворца, Никольский собор, здание бывших Присутственных мест (духовного училища), где находятся экспозиции музея.

Усадьба «Большие Вяземы» в Одинцове находится на территории двух усадеб, прямо связанных с пушкинским именем. В Захарове был дом бабушки Пушкина по материнской линии Марии Алексеевны Ганнибал. Здесь юный поэт проводил летние месяцы до поступления в лицей, играл с крестьянскими детьми и учился плавать в усадебном пруду, который сохранился до наших дней. В Вяземах стоит обратить внимание на церковь Преображения и необычную звонницу конца XVI века.

Знаменская церковь в Дубровицах и усадьба находятся на высоком берегу Пахры в городском округе Подольск. Это место чоень любят молодожены. У этого места богатая история, впервые Дубровицы упоминаются в переписных книгах Перемышльской церковной десятины за 1627 год как вотчина боярина Ивана Морозова. Основной корпус усадебных зданий был заложен в конце XVII века — строительство затеял Борис Алексеевич Голицын, воспитатель и сподвижник Петра I.

Именно при Голицыне началась закладка одного из самых красивых и необычных храмов Подмосковья — церкви Знамения Пресвятой Богородицы.

Усадьба Быково в Раменском округе известна интересной архитектурой и хорошо сохранившимися элементами декора. К сожалению, она находится в запустении, но даже в таком состоянии поражает своим великолепием. Внутреннее убранство еще более впечатляющее, но увидеть его практически нереально.

Стоящий на высоком холме двухэтажный дворец усадьбы Марфино в Мытищах с его стрельчатыми вытянутыми окнами и остроконечными башнями больше похож на средневековый замок. Лестницу у пруда «охраняют» два грозных грифона. Мост через пруд переходит в крытую галерею. Ее арочные входы украшают щиты с мальтийскими крестами. Первые упоминания об этом месте появились в 1585 году.

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