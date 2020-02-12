РИАМО - 12 фев. В связи с ухудшением погодных условий в Подмосковье усилен контроль за содержанием дорог, только за прошедшие сутки дорожники очистили и обработали противогололедными материалами более 32 тысяч километров полотна, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В работах по очистке и обработке дорожной сети в минувшие сутки было задействовано более 1,5 тысяч единиц спецтехники. Всего обработали 32,1 тысячи километров дорог регионального и муниципального значений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, в регионе в круглосуточном режиме ведется мониторинг дорожной ситуации, организовано оперативное реагирование на погодные условия. В Центре управления регионом осуществляют контроль за содержанием дорог.

За минувшие сутки больше всего работы на региональной сети дорог провели в Домодедове, Серпухове, Пущине, Протвине, Чехове, Подольске, Ступине и Ленинском округе. Там привели в порядок 3,2 тысячи километров дорог.

Больше всего работ на дорогах муниципальной сети провели в Коломенском городском округе (903 километра), Солнечногорске (568 километров) и Рузском округе (608 километров).

На среду в Подмосковье прогнозируется температура воздуха до минус 4 градусов. Ветер будет дуть южного направления со скоростью до шести метров в секунду. Также может выпасть снег, в вечернее время на дорогах возможна гололедица.

В подмосковном Минтрансе призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. Пешеходам также не стоит переходить проезжую часть в неположенных местах, использовать световозвращатели.