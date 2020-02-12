РИАМО - 12 фев. По факту обнаружения младенца возле подземного перехода в Москве возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Оставление в опасности», сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного ГСУ Следственного комитета России Юлия Иванова.

В среду утром сотрудник московского метро обнаружил грудного ребенка на снегу у перехода около станции метро «Парк Победы». Малышу на вид 2-3 месяца. В данный момент мальчик находится в больнице в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения женщины, оставившей ребенка и ее возможных родственников», — сказала собеседник агентства.

После выписки из больницы ребенка направят в учреждение соцзащиты.