РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. О подготовке к появлению ребенка в семье расскажут на лекции в Королеве 14 февраля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция пройдет в рамках занятий психологического клуба.

«В пятницу, 14 февраля, в 14:00 пройдет занятие психологического клуба при Королевском родильном доме. Медицинский психолог Резеда Кучкарова расскажет о том, как подготовиться к появлению малыша в семье и стать не просто мужем и женой, а папой и мамой», - сказал представитель.

Кроме того, планируется рассмотреть вопросы, связанные с заботой и утешением, которые важны как для детей, так и для взрослых. Приглашаются все желающие, предварительная регистрация не нужна.