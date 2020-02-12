РИАМО - 12 фев. Валентинки ко Дню всех влюбленных можно бесплатно отправить из московского метро, акцию запустили в среду, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Валентинку можно отправить с 12 по 14 февраля с 8:00 и до 20:00. Открытку нужно положить в один из почтовых ящиков на информационных стойках «Живое общение» на 27 станциях метро и МЦК. А в вестибюле станции «Курская» появится тематическая фотобудка с моментальной печатью, а также ростовое дерево, ветви которого пассажиры смогут украсить своими валентинками с теплыми пожеланиями. Акция запущена совместно с «Почтой России».

«Метрополитен подготовил для пассажиров более 5 тысяч открыток, на которых останется лишь вписать послание адресату, а также указать адрес и индекс получателя, он должен быть из Москвы», – рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Как отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев, открытки, которые с любовью подпишут москвичи, будут доставлены тем, кому они адресованы.

14 февраля пассажиры смогут бесплатно сделать памятные фотографии в фотобудке с моментальной печатью на станции «Курская». Она будет работать с 11:00 до 16:00.

Также в День влюбленных в сувенирных магазинах метро можно будет купить брендированные футболки из ограниченной серии.