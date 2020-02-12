РИАМО - 12 фев. Эксперты Роскачества провели сравнение молока из овса, сои, миндаля и кокоса с обычным молоком, а также выявили плюсы и минусы данных напитков, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению специалистов, растительное молоко не может полностью заменить молоко животного происхождения, но такая альтернатива подойдет тем, кто имеет непереносимость молочного белка, а также вегетарианцам.

«Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное молоко и переходить на растительное», — говорится в материале.

Данное молоко контролируются техническим регламентом «О безопасности пищевой продукции», поэтому на прилавки магазинов попадают только товары, соответствующие этому документу.

Эксперты подчеркнули, что растительное молоко в действительности имеет много полезных веществ:, витамины В, Н, Е, кальций, железо, цинк, медь, кремний и калий. Благодаря этому альтернативные напитки хорошо сказываются на нервной системе, а также на состоянии кожи, ногтей и волос.

Белок в соевом молоке наиболее безопасен для потребления – он легко усваивается организмом и содержит большое количество аминокислот. А вот гречневое молоко походит людям с непереносимостью глютена.

При этом стоит учитывать, что альтернативное молоко не может полностью заменить обычное, так как его состав сильно отличается. К примеру, жирность некоторых видов альтернативного молока намного больше коровьего.

Также оно может стать причиной аллергии, так как орехи – сильный аллерген и может вызвать непереносимость продукта в организме человека.