РИАМО – 12 фев. В парке 30-летия Победы подмосковного Орехово-Зуева 1 марта состоятся народные гуляния «Солнечная Масленица», гостей праздника ждут игры и конкурсы, а также сжигание чучела, говорится в сообщении пресс-службы администрации Орехово-Зуевского городского округа.

«Всех жителей и гостей Орехово-Зуева приглашаем 1 марта в парк 30-летия Победы на народные гуляния в честь Масленицы! Здесь пройдут конкурсы для всей семьи и традиционное сжигание чучела. Будет весело и по-весеннему задорно!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, праздник начнется в 12:00, а в 14:00 пройдет традиционное сжигание чучела. Вход свободный.

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