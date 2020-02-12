РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Жители Красногорска 15 февраля смогут побывать на соревнованиях по выездке в конноспортивном клубе «Отрада», сообщается на официальном сайте КСК.

«В субботу, 15 февраля, в манеже №1 пройдет Зимний кубок по выездке – муниципальные открытые личные соревнования, классификационные к выполнению спортивных разрядов до 2-го взрослого включительно», – говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в закрытом манеже. Размер поля – 60 на 20 метров. К участию приглашают детей в возрасте от 9 лет и взрослых всадников, а также спортсменов-любителей.

Предварительные заявки на участие можно подать до 14 февраля по телефону: 8(926)869-47-11 или e-mail: otradasport@gmail.com. Окончательные заявки подаются на мандатной комиссии в день соревнований.

Для зрителей вход бесплатный, начало мероприятия в 9:00.

КСК «Отрада» расположен рядом с поселком Отрадное, в 1,5 километрах от микрорайона Митино по Пятницкому шоссе.

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