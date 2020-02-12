РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Дорожный знак «Главная дорога» восстановили на улице Володи Дубинина в Подольске по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на то, что дорожный знак «Главная дорога» сорван. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу замены поврежденного дорожного знака на улице Володи Дубинина (0 километр – 0,58 километра).

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по замене дорожного знака на указанной автомобильной дороге выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог №4 Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.