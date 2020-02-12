РИАМО - 12 фев. В пятницу, 14 февраля, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная конкурсу открыток «Помним!» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и другим патриотическим мероприятиям в Подмосковье.

В пресс-конференции примут участие:

- Александр Коган - первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»;

- Владимир Вшивцев - региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Московской областной думы;

- Александр Толмачев - руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Региональное отделение партии «Единая Россия» инициировало проведение целого комплекса мероприятий под общим названием «Помним!» в рамках проекта «Историческая память». В частности, будет составлен реестр памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, продолжится поиск заброшенных и неухоженных могил участников войны, а также реставрация памятников. Кроме того, спикеры расскажут об акции «Выходные с ветераном».

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.