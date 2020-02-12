Одной из сфер, по которой больно ударил китайский коронавирус 2019-nCoV, стал туризм: на фоне эпидемии, жертвами которой в Китае стали более 800 человек, ехать на отдых в Азию сегодня рискнет далеко не каждый. Однако эксперты призывают не паниковать и искать альтернативы азиатскому направлению. В какие теплые страны стоит ехать зимой вместо Азии, и вырастут ли цены на туры, узнал корреспондент РИАМО.

Южноазиатский коллапс

По последним данным, коронавирусом заразились 36,5 тысяч человек по всему миру, из них два случая в России. С февраля Россия стала эвакуировать своих граждан из Китая и закрыла большую часть авиасообщения с КНР. Ограничения с 1 февраля 2020 года коснулись всех рейсов, кроме регулярных маршрутов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.

Ранее гражданам КНР запретили выезжать за границы своей страны. По оценкам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, потери из-за этих мер для въездного туризма могут составить до 100 миллионов долларов, а для выездного туризма – около 10-11 миллионов долларов.

В то же время Ломидзе отметила, что по состоянию на конец января финансовые потери российских туроператоров не были столь существенными: в феврале в разные точки страны должны были приехать до 50 тысяч туристов. Но эти потери можно компенсировать за счет летнего спроса и смещения сезона с лета на осень.

Между тем, как рассказала РИАМО вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева, последствия ситуации вокруг коронавируса уже ощутили не только представители российской туриндустрии, которые принимали группы китайцев, но и те, кто работает на всем направлении Юго-Восточной Азии. Там сейчас наблюдается «некоторый коллапс».

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У кого сорвались планы

Пока эксперты занимались мрачной аналитикой, российские туристы, похоже, сохраняли завидный оптимизм. 4 февраля сервис путешествий Tutu.ru подвел итоги опроса 1,5 тысяч человек о том, как новости о коронавирусе влияют на планы отпусков. Больше половины опрошенных (64%) сообщили, что новости о грозном заболевании никак не повлияли на их планы.

22% респондентов оказались менее беззаботными и отложили покупку любых билетов в зарубежные страны. Для 8% опрошенных коронавирус стал поводом отменить поездку в Таиланд или соседние страны Юго-Восточной Азии. А непосредственно планы на поездку в Китай сорвались у 6% опрошенных туристов.

Впрочем, доля проданных авиабилетов в Китай, по данным Tutu.ru, в январе упала сразу на 40% (с 1,6% до 1%) по сравнению с январем 2019 года. При этом возвраты билетов в страну выросли примерно в 3,5 раза — с 9% до 32%. При этом в среднем по зарубежным направлениям они, напротив, уменьшились на 30% — с 6% до 4%.

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Под угрозой – Таиланд

Сейчас в туризме не самое ходовое время, что спасает ситуацию, и все зависит от того, как будут развиваться события дальше, считает Ольга Санаева.

«В любом случае, Китай уже закрыт, и по мере распространения коронавируса могут закрыться и другие направления. С другой стороны, если вирус пойдет на спад, то восстановится и ситуация в туризме», - говорит она.

По мнению эксперта, потенциально под удар может попасть все восточное направление, включая Таиланд. А поскольку февраль и март – сезон спроса, то туроператорам при этом сценарии будет крайне тяжело, ведь некоторые направления могут просто отпасть. Уже сейчас люди стараются не ехать в соседние с Китаем страны, а в перспективе возможен массовый отказ от этих направлений.

Впрочем, вряд ли это приведет к подорожанию тех направлений, которые не затронуты ситуацией с коронавирусом. Как отмечает Санаева, туристический рынок России не слишком активный, поэтому какого-то глобального подорожания ждать не стоит.

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Пляжные альтернативы

«Если говорить о зимних пляжных альтернативах Азии, то это юг – ОАЭ или Египет. Они могут нивелировать проблемы на восточном направлении. А без них остаются более дорогие варианты – либо на запад, либо строго на юг, например, на Мальдивы», - отмечает Санаева.

Главными преимуществами Китая как зимнего направления до недавнего времени была активная безвизовая политика для россиян, а также очень привлекательная стоимость туров. Так, у Tez Tour она начиналась от 26,5 тысяч рублей за шесть ночей с завтраками, перелетом и проживанием.

Конечно, играл свою роль и теплый, мягкий климат Хайнаня. Поэтому раньше зимой туры в Китай, а точнее, на остров-курорт Хайнань, стабильно входили в топ-5 вместе с Турцией, Египтом, Таиландом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«Из-за ситуации с коронавирусом туристы бронируют варианты из топ-5, альтернативные Китаю, причем в обычном режиме», — рассказала РИАМО PR-директор Tez Tour Светлана Баранова.

По ее словам, бронирования туров в Таиланд и на курорты Шри-Ланки идут в штатном режиме. Именно туда едут те россияне, у кого сорвался Китай.

«Если брать ближайшие зимние даты, то стоимость туров в Турцию начинается от 15-16 тысяч рублей. Конечно, там не высокий сезон, зато туристы из преимуществ получают подогреваемые бассейны и развитую инфраструктуру в отелях. Поэтому это направление очень востребовано в зимний сезон», - отмечает собеседница РИАМО.

Среди других пляжных направлений, альтернативных Азии зимой, это Мальдивы и Куба. При этом Мальдивы заметно дороже, туда едут клиенты с доходами ниже среднего. Так, минимальная цена тура на курорты Мальдив в предстоящие зимние даты – 119 300 рублей за шесть ночей в отеле четыре звезды с завтраками. На Кубу аналогичный тур обойдется заметно дешевле – от 74 300 рублей, уточнила Баранова.

Кроме того, по ее словам, туристы уже активно планируют поездки на летний сезон. В этом году раннее бронирование показывает ажиотажный рост. В частности, спрос на Турцию превышает прошлогодние показатели в пять раз, а на Грецию – в четыре раза.

По словам Барановой, такая ситуация связана как с благоприятным курсом валют, так и с ранним открытием продаж на летний сезон. Что касается роста цен на туры, то их, по всей видимости, ждать не стоит: у Китая есть хорошие альтернативы, а борты, которые летали туда, просто будут задействованы на других направлениях.

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