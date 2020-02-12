РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Рабочие устранили подтопление автомобильной дороги на улице Высотная в Подольске по просьбе местной жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на подтопление дороги и тротуара на улице Высотная. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги на улице Высотная (0 километр - 1,316 километра).

«Указанная в обращении автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Проведено комиссионное обследование указанной автомобильной дороги, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.