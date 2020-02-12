РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 12 фев. Команда «Дети Подмосковья» из Красногорска стала одним из шести финалистов всероссийской юниор-лиги, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Команда КВН «Дети Подмосковья» вышла в финал всероссийской юниор-лиги. Кроме того, юные красногорцы получили отдельный диплом за лучший музыкальный номер», – говорится в сообщении.

Игры 1/2 финала завершились 11 февраля. За звание финалиста боролись 25 команд со всей России. В финал прошли шесть команд: «Прикол» (Москва), «Б-7» (Колпашево, Томская область), «Дети Индиго» (Чебоксары, Чувашская Республика), «Дети Подмосковья» (Красногорск, Московская область), «Дети РайЦентра» (Бердюжье, Тюменская область), «Школьная сборная города Хабаровска».

«Поздравляем нашу команду с победой!» – заключается в материале.