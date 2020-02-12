РИАМО - 12 фев. Второй автосалон российской марки Aurus планируется открыть в 2021 году в районе бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы, сообщает Autonews.ru.

Автопроизводитель достиг договоренности с дилером «Авилон» о возможности представлять свои машины на российском рынке.

«В рамках сотрудничества в столичном центре «Авилон Легенда», расположенном на ТТК в районе бывшего автозавода ЗИЛ, откроется новое демонстрационное пространство Aurus. Здание находится в процессе строительства, шоурум начнет работу в первой половине следующего года», – говорится в сообщении.

В салоне можно будет ознакомиться с представительским седаном Senat и внедорожником Komendant. Там же клиентам расскажут о возможностях индивидуализации автомобилей и условиях их обслуживания.

Первый шоурум отечественных люксовых машин Aurus открылся в деловом центре «Москва-Сити» в августе 2019 года. Дилером марки стала компания «Панавто».