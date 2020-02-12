РИАМО - 12 фев. Качество воздуха на жилых территориях Москвы улучшилось в два раза за последние 10 лет, это связано с системными мерами в области транспортной политики и модернизации промышленных предприятий, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский.

«Сейчас нам удалось достичь положительной динамики и практически снизить количество выбрасываемых вредных веществ в атмосферу за 10 лет на 22% - это 220 тысяч тонн. За последние 10 лет качество атмосферы улучшилось - это не может нас не радовать. В крупных мегаполисах поймать тенденции по повышению тяжело, нам это удалось, и практически качество воздуха улучшалось на жилых территориях в два раза», - сказал Кульбачевский.

По его словам, улучшение связано с системными мерами в области транспортной политики и модернизации промышленных предприятий. Реорганизацию проходят топливно-энергетические хозяйства, системы комплексов городских хозяйств, в том числе и сооружения водоканала, и ряд различных объектов. Также вводятся меры в градостроительной политике.

«Количество превышения разовых выбросов было в разы больше нормы. Сейчас их практически нет, может быть, только по порогу запаха по сероводороду в некоторых районах и опять же в период неблагоприятных метеоусловий», - отметил руководитель департамента.