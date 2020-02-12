РИАМО - 12 фев. Возгорание в вентиляции произошло в здании на Севастопольском проспекте в Юго-Западном округе Москвы, эвакуировали 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Сообщение о происшествии в доме 56А по Севастопольскому проспекту поступило на пульт дежурного в 11:53.

«По данному адресу произошла вспышка жировых отложений в вытяжке мангала на общей площади около двух квадратных метров. <...> Пожарным удалось не допустить распространения огня и быстро ликвидировать загорание», – отмечается в материале.

В ходе тушения огня из здания в целях безопасности эвакуировали 50 человек. Информации о пострадавших не поступало.