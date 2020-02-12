РИАМО – 12 фев. По данным интернет-магазина Ozon, в преддверии Дня святого Валентина, с 6 по 11 февраля, продажи эротического белья выросли на 280%, сообщает Газета.ru.

«Топ-5 наиболее часто приобретаемых моделей состоит из черных кружевных боди. Также на 241% выросли продажи эротических игр, самые популярные из которых — «Камасутры» в формате шоколадного набора и игральных кубиков», — говорится в сообщении.

Также клиенты Ozon стали чаще покупать аромамасла (+181%), свечи, воздушные шары в форме сердец (+120%), постельное белье (+168%).

Ранее представитель пресс-службы компании «Флорист.ру» посоветовал влюбленным выбирать на День святого Валентина цветы нежных пастельных оттенков. Именно они символизируют теплые, зарождающиеся чувства. Красные розы, согласно флористике, обозначают страсть и целеустремленность.

Допускается дарить букеты на праздник и мужчинам. Цветочные композиции для них должны быть лаконичными, лишенными декоративных элементов и «наивных» цветов, например, ромашек и пионов.