РИАМО (КОРОЛЕВ) - 12 фев. Почти 14 литров крови удалось заготовить в Королеве в ходе донорской акции, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В среду в Королевской городской больнице прошел очередной День донора. Кровь сдал 31 человек.

«Специалистами заготовлено почти 14 литров крови. Следующая такая акция состоится в среду, 19 февраля», - сказал представитель.

День донора проходит каждую среду с 8:00 до 11:00 по адресу: улица Октябрьская, дом №30 (здание родильного дома, левое крыло). Обязательна предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.

Абсолютными противопоказаниями к донорству являются наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови.

За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером - есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также желательно не курить за час до процедуры.