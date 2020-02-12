РИАМО - 12 фев. Комитет по туризму Московской области подготовил гид по лучшим местам для романтических конных прогулок в преддверии Дня святого Валентина, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«При верховой езде организм вырабатывает эндорфин – гормон радости. Поднимите отношения на новый уровень с помощью прогулки верхом по подмосковному лесу», — говорится в сообщении.

В список попал «Максима Парк» в Дмитрове. Это загородный многофункциональный комплекс для активного досуга и отдыха. Находится рядом с деревней Горки Сухаревские (Дмитровское шоссе, 20 километров от МКАД, станция Катуар). Живописная территория с современной инфраструктурой обеспечит всем необходимым для проведения насыщенного отдыха вдали от шумного города.

Клуб «Отрада» в Красногорске занимает более ста гектаров. Он включает современный конноспортивный комплекс, ресторан и отель — все, что нужно для активного семейного отдыха и качественных спортивных тренировок. Сегодня же это место стало очень популярным, поскольку отдыхать здесь можно в любое время года.

Если интересуют общение с животными, верховая езда, конкур и необычные фотосессии, то для этих целей подойдет конный клуб «Ангел» в Зарайске. Живут в клубе, кстати, не только лошади, но и еноты.

В клубе «Усадьба» в Мытищах расскажут, как правильно контактировать с лошадьми, уверенно чувствовать себя в седле. Можно узнать много познавательного о конном спорте и лошадином мире. В клубе есть возможность полной аренды лошади.

Конный клуб Fire Horses находится в Коломенском городском округе, недалеко от станции Конев Бор. Вокруг — сосновые леса и бескрайние поля, по которым так и хочется проскакать галопом. Лошади здесь спокойные и послушные, безопасные для начинающих всадников. Уверенных наездников ждет прогулка в любом темпе.

КСК «Дивный» в Истре позиционирует себя как самый современный конноспортивный клуб России. Среди услуг аренда денников и коттеджей, занятия верховой ездой. Рядом есть все необходимое для отдыха и не только: парк, анималистический центр, музей военной истории, отель, ресторан, и конечно же, лес для прогулок.

В «Авиньоне» (Ленинский округ) можно незабываемо провести время с близким человеком, а после верховой езды — поесть шашлык и отдохнуть в бане.

Комплекс «Аванпост» находится в Можайске, к нему примыкает экопарк, где в естественных условиях бродят олени, маралы, лани и другие животные, чуть дальше — Можайское водохранилище и Бородинское поле, буквально за воротами — древний Лужецкий монастырь и святой источник.

Конный клуб «Петрухино» в Серпухове - это современный комплекс для содержания лошадей и обучения верховой езде. Место для клуба было выбрано неслучайно – рядом находится прекрасный смешанный лес, Приокско-Террасный заповедник, озеро, чуть поодаль протекает река Ока. При клубе действует школа верховой езды, стать учащимися которой могут взрослые и дети от пяти лет.

В комплексе «Балашихинский» созданы комфортные условия для содержания лошадей, занятий верховой ездой и проведения праздничных мероприятий. Проходят конные прогулки в полях и лесах, расположенных в непосредственной близости от комплекса. Для начинающих конников – спокойные, обученные лошади, езда на плацу (специальная огороженная территория) под руководством опытного тренера. Для опытных всадников – конные прогулки в лес и в поле. Для детей с 5 лет – пони.

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