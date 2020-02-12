РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 фев. Сотрудники ГИБДД подмосковного Красногорска напомнили водителям об опасности разговоров по мобильному телефону при управлении транспортным средством, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Госавтоинспекция городского округа Красногорск напоминает, что водитель, который отвлекается на разговоры за рулем, является потенциальной угрозой для всех участников дорожного движения и может стать причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия. Будьте предельно внимательны и не отвлекайтесь за рулем!» - сказал замначальника ОГИБДД Максим Поляков.

Он отметил, что беседа по телефону может быть столь же опасна, как вождение в нетрезвом виде, потому что у водителя существенно снижается скорость реакции. Разговоры по телефону, написание СМС за рулем специалисты называют рассеянным вождением. Отвлекаясь от дороги, человек не всегда может вовремя заметить опасность.

«К тому же, он может спровоцировать аварийную ситуацию. Исследования показали, что когда водитель отводит взгляд от дороги на экран мобильного устройства при скорости движения 60 километров в час, он проезжает «вслепую» 65 метров. Соответственно, чем выше скорость, тем больше такие «слепые участки», - добавил Поляков.

По его словам, многочисленные исследования, проведенные учеными, показывают, что использование телефона за рулем увеличивает риск возможной аварии в 4 раза. Аварийность увеличивается в 6 раз, если сидящий за рулем машины человек пишет СМС. Кроме того, получение или отправка СМС отвлекает внимание водителя на 4,6 секунды.

«За неисполнение требований пункта 2.7 правил дорожного движения водитель транспортного средства привлекается к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 1,5 тысячи рублей согласно части 1 статьи 12.36 КоАП РФ», - заключил Поляков.