РИАМО - 12 фев. Ссора двух знакомых в подмосковном Раменском округе закончилась ранением одного из них, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, ночью 11 февраля в Раменскую ЦРБ госпитализировали мужчину 1979 года рождения с проникающим колото-резаным ранением. Его доставили из поселка Кратово, улицы Нижняя Береговая.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего – мужчина 1981 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.