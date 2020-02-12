РИАМО - 12 фев. Мужчина ранил своего знакомого в ходе ссоры в подмосковном Солнечногорске, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 10 февраля пострадавшего с проникающим колото-резаным ранением госпитализировали в Солнечногорскую ЦРБ. Раненого доставили из деревни Кривцово.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего – мужчина 1975 года рождения, ранее судимый», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ходе ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело.