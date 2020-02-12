РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 фев. Полицейские Подольска изъяли более 165 граммов наркотических веществ у ранее судимого москвича, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску в ходе оперативно-разыскных мероприятий нашли иномарку в лесном массиве около одного из СНТ деревни Северово, за рулем машины находился неоднократно судимый 37-летний житель Москвы.

«В ходе личного досмотра полицейские изъяли 31 сверток в полимерной упаковке, стеклянную банку и колбу с порошкообразным веществом белого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном общим весом более 165 граммов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении подозреваемого Подольским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.