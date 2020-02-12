РИАМО - 12 фев. В Московском метрополитене северный вестибюль станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии свяжут надземным пешеходным переходом с Большой кольцевой линией (БКЛ) в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Северный вестибюль станции «Текстильщики» БКЛ будет связан надземным пешеходным переходом с одноименной станицей Таганско-Краснопресненской линии и переходом по принципу «сухие ноги» со станцией Текстильщики МЦД-2», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии от станции «Каширская» до «Нижегородской» планируется завершить в 2022 году.

Сейчас выполняется укладка монолитного железобетона и завершается выемка грунта из котлована станционного комплекса «Текстильщики» БКЛ, который расположится в районе Печатники, между Шоссейной улицей и Курским направлением Московской железной дороги.

Эта станция будет иметь два вестибюля и выходы к Шоссейной улице, к остановочному пункту Текстильщики Курско-Рижского МЦД-2 и остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта.

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии от «Каширской» до «Нижегородской» началось в 2017 году. Общая длина участка составляет 11,4 километра. На нем будут расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».