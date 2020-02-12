РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 фев. Постояльцам дома‑интерната поселка Беляниново городского округа Мытищи рассказали про творчество Бориса Пастернака и других писателей-юбиляров февраля, сообщается на сайте администрации горокруга.

11 февраля в Мытищинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в деревне Беляниново был организован арт-час «Пусть муза каждый день приходит…». В ходе встречи, посвященной писателям-юбилярам февраля, слушатели узнали много интересной информации о Борисе Пастернаке, Всеволоде Гаршине, Яне Ларри, Джамбаттиста Базиле, Всеволоде Крестовском, Всеволоде Иванове и Федоре Абрамове.

«После просмотра тематических видеоматериалов и обзора литературы прошло активное обсуждение того, насколько хорошо Пастернак читает свои стихи и насколько проникновенно Абрамов рассуждает о своем творчестве и Великой Отечественной войне, а еще присутствующих весьма удивил тот факт, что именно творчество Базиле воодушевило братьев Гримм на написание знаменитых сказок», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что беседа плавно перешла в мастер-класс, на котором все желающие смогли сделать лошадей, используя различные техники работы с цветной бумагой, ножницами и клеем. Тематика была выбрана не случайно, так как у всех юбиляров в текстах упоминаются эти прекрасные, умные и грациозные животные.