РИАМО - 12 фев. Строители завершили бетонирование всех элементов тоннеля на участке автодороги МКАД – поселок Коммунарка, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Закончено бетонирование закрытой части тоннеля, а также бетонирование и облицовка стен гранитом рампового участка тоннеля. В настоящее время ведется монтаж автоматических противогололедных систем», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая протяженность тоннеля составляет 495 метров, в нем расположатся две полосы движения транспорта. Тоннель направленного левоповоротного съезда обеспечит выезд с внутренней стороны МКАД в сторону области.

Автомобильная дорога МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево обеспечит более удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском административном округе.