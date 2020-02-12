РИАМО - 12 фев. В Московской области разработан сервис бесшовной интеграции для заказчиков, работающих по 223-ФЗ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Заказчикам больше не нужно ждать до нескольких часов выгрузки данных и публикации сведений о потребностях на площадке.

«После публикации закупки в Единой автоматизированной системе управления закупками Московской области (ЕАСУЗ) информация о ней в течение 5-10 минут появится на официальном сайте ЕИС и на электронной площадке», – отмечается в сообщении.

Цель трехсторонней интеграции – избежать задержек при обмене сведениями между ЕИС, ЕАСУЗ и электронной площадкой.