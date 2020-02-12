РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 фев. Глава Мытищ Виктор Азаров в ходе проверки строительства школы №35 отметил низкое качество исполнения работ подрядчика, сообщается на сайте администрации горокруга.

В среду состоялось выездное совещание главы городского округа Мытищи Виктора Азарова, в рамках которого он проверил ход строительства школы №35 по Новомытищинскому проспекту. Руководитель муниципалитета пообщался с представителями подрядной организации, осмотрел, как ведутся внутренние строительные работы.

«К сожалению, к подрядчику есть много вопросов, потому что он отстает по графику на 3 месяца. До сдачи объекта осталось не так много времени, поэтому первая претензия – отставание по графику, вторая – качество исполнения работ достаточно низкое, плюс организация труда, на мой взгляд, тоже очень некачественно делается. Будем с подрядчиком вести серьезный разговор, не исключено, что придется расторгать контракт с тем, чтобы все-таки выдержать обязательства», – сказал Азаров.

Он отметил, что по незавершенным внутренним строительным работам видно, что подрядчик существенно отстает от графика.

«Сдача школы намечена на сентябрь 2020 года, но по всем показателям сдать вовремя объект не получится. Не поможет ускорить процесс и дополнительное количество рабочих на объекте. <...> Сейчас уже количество рабочих не изменит ситуацию, на мой взгляд, потому что сама организация строительного производственного процесса говорит об очень низких способностях нашего подрядчика», – добавил Азаров.

Здание, которое сейчас возводят в начале Новомытищинского проспекта – это большая, полноформатная школа на 1 100 мест. Проект современный, модульный, с использованием типовых решений и эффективных строительных технологий. Согласно плану, будущая школа будет четырехэтажной общей площадью 17 904 квадратных метра.