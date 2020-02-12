РИАМО - 12 фев. Полицейские в подмосковном Домодедове выявили подпольную автомастерскую, где разбирали на запчасти угнанные дорогостоящие автомобили, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники с помощью спецоборудования похищали автомобили, после чего разбирали транспортные средства на запчасти и продавали их в интернете.

«При обыске в автомастерской обнаружены частично разукомплектованные похищенные иномарки, устройства для проникновения в салоны машин и запуска двигателей, генераторы радиопомех. Кроме того, изъяты поддельные регистрационные знаки РФ и Республики Беларусь, ключи зажигания, мобильные телефоны, пневматический пистолет, а также вещи и документы хозяев машин», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, оперативники установили обстоятельства двух краж авто. Предварительная сумма материального ущерба превысила 1,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.

Одного из мужчин поместили под стражу, второй находится под домашним арестом.