РИАМО - 12 фев. В Мытищах на платформе Тайнинская двух нарушителей оштрафовали за повторный переход железнодорожных путей в неположенном месте, их поймали во время рейда, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Мытищах на станции Тайнинская выявлено 27 человек, нарушавших правила перехода железнодорожных путей, из них двум пассажирам выписаны штрафы. С 25 нарушителями проведены профилактические разъяснительные беседы о недопустимости пересечения путей по несанкционированным переходам», — говорится в сообщении.

В рейде приняли участие представители областного Минтранса, администрации и общественной палаты городского округа Мытищи, транспортной полиции и РЖД.

После запуска пятого главного пути на участке от Мытищ до Москвы интервал движения поездов участился. Возросло и количество трагических происшествий. За последние несколько месяцев вблизи станции Тайнинская погибли пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Все они переходили пути в неположенном месте.

Основная причина трагедий на путях – нежелание людей пользоваться специально оборудованными переходами, переход в запрещенном месте, игры детей на железной дороге. Некоторые пассажиры используют проемы в ограждениях и заборах для безбилетного прохода на платформу.

Всего за 40 дней на территории Московской области на железнодорожных путях погибло более 40 человек.