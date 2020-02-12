РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Грузовой автомобиль въехал в отбойник на трассе «Южный обход Подольска» в среду днем, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Я проезжал по Южному обходу Подольска в районе 12:00 и между Климовском и съездом на Варшавское шоссе увидел ДТП: фура въехала в отбойник. Она находилась в левом ряду. На месте аварии были сотрудники ГИБДД и эвакуатор», - сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 12:15 на данном промежутке автодороги движение не затруднено.