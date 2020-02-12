РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 фев. Мотокросс памяти первого чемпиона мира по мотокроссу СССР Виктора Арбекова пройдет в Подольске 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В субботу, 15 февраля, в районе села Покров Подольска пройдет мотокросс памяти первого советского чемпиона мира по мотокроссу, заслуженного мастера спорта Арбекова. Открытие соревнований в 11:30. Мотокросс пройдет в мотопарке «Мото-Мастерство». Приглашаем всех любителей мотоспорта посмотреть на зрелищные заезды», - говорится в сообщении.

Результаты в гонке будут определяться по сумме двух заездов в каждом классе: класс «Любители»; класс дети «65» и «85»; «Женщины»; «Открытый шипы до/после 35 лет»; «Открытый без шипов»; «Хобби до/после 35 лет»; «Ветераны шипы».

Первый в истории страны чемпион мира по мотокроссу Виктор Арбеков родился 8 марта 1942 года в Подольске. За руль мотоцикла впервые сел в возрасте 10 лет, вскоре Арбеков уже принимал участие в первенстве Подольска по мотокроссу, а в 17-летнем возрасте выиграл первенство СССР среди юношей. На московском этапе чемпионата мира в 1963 году занял 4 место. В 1964 году, выступая на чехословацком мотоцикле СZ, Арбеков стал бронзовым призером многоэтапного чемпионата мира по мотокроссу и сумел первым в нашей стране стать чемпионом мира по мотокроссу уже в 1965 году.