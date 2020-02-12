РИАМО - 12 фев. Выставка достижений народного хозяйства и Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется проводить множество совместных мероприятий, в том числе экскурсии, лекции и мастер-классы, передает в среду корреспондент РИАМО.

Соглашение подписали генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров и директор Главного ботанического сада РАН Владимир Упелниек.

«Еще Николай Васильевич Цицин (ботаник, председатель правления Совета ботанических садов АН СССР – ред.) предлагал, чтобы люди, посещающие ВДНХ, могли бы продолжить свою прогулку на территории научных экспозиций. Сейчас мы его мечту воплощаем в жизнь. Наши территории будут максимально доступны тем посетителям, кто будут посещать ВДНХ и Ботанический сад», - сказал Упелниек.

В рамках соглашения к 8 Марта на территории ВДНХ появится киоск, где посетителям предложат цветы из теплиц Ботанического сада РАН.

«Этим соглашением мы закладываем фундамент будущего развития. Ботанический сад и ВДНХ - это одна большая территория, которая где-то требует специализированных решений. Эта территория должна опираться на такие вещи, как безопасность, навигационная система, событийные поездки и много что другое», - добавил Шогуров.

Главный ботанический сад РАН и ВДНХ находятся в Северо-Восточном административном округе Москвы.